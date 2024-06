Essen: Nina Chuba kocht gern für sich

Auch ihr Kartoffelbrei sei richtig gut. "Und ich kann auch gut spanisches Omelett." Sie stehe zwar auch gern mit Freunden in der Küche. "Aber ich koche auch gern allein und höre dann dabei Podcasts." Außerdem sei sie richtig gut beim Sudoku-Rätseln. "Ich mache das immer zum Einschlafen", sagte die Wahl-Berlinerin.

Nina Chuba ist derzeit auf Open-Air-Tour durch Deutschland. Am 27. Juni tritt sie in München auf dem Tollwood-Sommerfestival auf. Derzeit arbeitet sie an ihrem zweiten Album. Die Singles "Nina" und "80qm" sind kürzlich veröffentlicht worden. Eigenen Angaben zufolge hat sie bisher 1,7 Millionen Tonträger verkauft, ihre Musikvideos wurden millionenfach abgerufen, auf Tiktok hat die Sängerin und Schauspielerin mehr als 860.000 Follower.