Essen & Trinken Eiswürfelhersteller arbeiten auf Hochtouren

Andere Unternehmen bestätigen die Erfahrungen: "Es gehört überall dazu, wie Salzstangen und Chips zur Party", sagt etwa Eckhard Ahrens, Gesellschafter von ICE-Ecki im niedersächsischen Schwanewede. "Die Leute haben keinen Bock mehr, das selbst zu machen."

Bei CRIO ice, nach eigenen Angaben Marktführer beim Verkauf von Eiswürfeln an Tankstellen, gehen die Verantwortlichen aktuell von einem jährlichen Wachstum von 10 bis 20 Prozent beim Absatz aus. "Die Nachfrage ist durch die Bank sehr hoch und ich denke, dieses Wachstum ist überall gegeben, nicht nur bei uns", sagt der Geschäftsführer des baden-württembergischen Unternehmens, Carsten Schweitzer.

Produktion im Sommer hoch - aber auch die Kosten

Gerade im Sommer läuft der Betrieb auf Hochtouren. "Das liegt daran, dass Eis im Sommer nicht wie im Winter nur in den Longdrink kommt, sondern auch in Wasser, in Weinschorle, in Kaffee und deshalb ist der Bedarf höher", sagt Albayrak. In den Sommermonaten liegt der Umsatz um mehr als ein Drittel höher als im Winter. Doch auch in der kalten Jahreszeit laufen die Maschinen. "Wir fahren die Produktion im Winter fast genauso wie im Sommer und lagern dann ein", sagt Ebenberger.

Hohe Temperaturen fördern nicht nur die Nachfrage, sie lassen auch die Produktionskosten steigen. "Je heißer es wird, desto schwieriger wird es für die Eismaschinen, die Kühlung zu erbringen", sagt Ahrens von ICE-Ecki. "Je wärmer es draußen wird, desto weniger produzieren die Eismaschinen."

Preiserhöhungen in der Inflation

Im vergangenen Jahr haben Inflation und teure Energie auch Eiswürfelherstellern zugesetzt. "Wir haben letztes Jahr eine Preiserhöhung machen müssen aufgrund der hohen Energiekosten und der Transportkosten", sagt Ahrens. Die Mehrkosten haben sich "dramatisch verändert", sagt auch Schweitzer von CRIO ice. In seiner Firma gab es im vergangenen Jahr ebenfalls mehrere kleine Preiserhöhungen. Auch in der Berliner Eisfabrik sind die Eiswürfel teurer geworden. Noch 2014 kostete ein Zehn-Kilo-Sack neun Euro, aktuell sind es zwölf Euro.

Bevor die fertigen Eiswürfel in der Eisfabrik aus den Auffangbehältern in der Tüte wandern, lagern sie in einem Kühlraum zwischen. Würde man die Würfel direkt einpacken, würden sie bei erneuter Kühlung durch das Schmelzwasser in der Tüte zusammenkleben, erklärt Albayrak. Erst nach der Zwischenlagerung wird aussortiert, verpackt und ausgeliefert. Am Ende der Produktionskette landen die Würfel in Eiskaffee, Softdrinks oder Cocktails - und bieten im Sommer eine angenehme Abkühlung.