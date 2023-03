Tallinn - Im an Russland grenzenden EU- und Nato-Mitgliedstaat Estland hat die wirtschaftsliberale Reformpartei von Ministerpräsidentin Kaja Kallas die Parlamentswahl klar gewonnen. Nach einem stark von den Folgen des Ukraine-Kriegs geprägten Wahlkampf holte die Regierungspartei 37 von 101 Sitzen im Parlament in Tallinn, wie die Wahlkommission in der Nacht zu Montag nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Kallas steht seit 2021 an der Regierungsspitze und gilt als eine der resolutesten Unterstützerinnen der Ukraine in Europa.