Etatberatungen: Hertens Wunschliste schrumpft

In Bezug auf den Ergebnishaushalt sieht der Planentwurf für die Scheffelschule und die Scheffelhalle Unterhaltsleistungen in Höhe von 17 000 Euro vor. Außerdem investiert die Stadt den Anschluss an die Pelletheizung der Schule mit 100 000 Euro. Für EDV- und Schulinventar enthält der Planentwurf 10 800 Euro. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 21 250 Euro sowie 2500 Euro für Unterhalt sind für die Jugendarbeit vorgesehen, während für das Kinderhaus Osypka 10 000 Euro für Unterhalt sowie 20 000 Euro für die Beschaffung von Bäumen für den Außenbereich eingeplant sind. Für die Förderung der Stadtsanierung Herten II sind im Haushaltsplanentwurf 25 000 Euro vorgesehen. Das Budget für die Ortsverwaltung Herten schlägt wie in den Vorjahren mit 25 200 Euro zu Buche.