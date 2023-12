Vermisstes Kind Neue Grabung im Fall "Inga" - Proben für Rechtsmedizin

Eine Fünfjährige verschwindet in Stendal in Sachsen-Anhalt. Achteinhalb Jahre später greift die Polizei nach neuen Hinweisen zu Schaufel und Spaten. Jetzt ist die Rechtsmedizin am Zug.