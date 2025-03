EU-Parlament fordert Absage Stimmenfang und Sportswashing: Debatte um Rad-WM in Ruanda

Leipzig/Kigali - Wenn das mit den verpatzten Generalproben stimmt, dann dürften die Weltmeisterschaften in Ruanda ein rauschendes Radsport-Fest werden. Schließlich musste die größtenteils auf dem WM-Kurs geplante Schlussetappe der Tour of Ruanda am vergangenen Sonntag abgebrochen werden, das Wetter spielte nicht mit. Doch das ist aktuell das geringste Problem.