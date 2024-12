Wie in dem Entwurf für den sogenannten gemeinsamen Beschäftigungsbericht weiter steht, hat sich der Anteil der 15-Jährigen ohne Grundkenntnisse etwa in Mathematik seit 2012 fast verdoppelt. Bei der Erwachsenenbildung ist Deutschland aber einer der Spitzenreiter in der EU.

Der deutsche Arbeitsmarkt schneidet laut Kommission im EU-Vergleich insgesamt gut ab. Es gebe jedoch einen anhaltenden Arbeitskräfte- und Qualifikationsmangel und Frauen seien nicht ausreichend in den Arbeitsmarkt integriert. Die EU-Kommission fasst in dem Beschäftigungsbericht zusammen, wie sich etwa der Arbeitsmarkt und für den Arbeitsmarkt relevante Bereiche wie Bildung in den verschiedenen EU-Staaten entwickeln.