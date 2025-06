Eucharistiefeier und Prozession: Inzlingen feiert Fronleichnam mit floralen Zeugnissen des Glaubens

So auch in den Blumenteppichen im Inzlinger Oberdorf, die in der vergangenen Woche von zahlreichen Helferinnen und Helfern vorbereitet und am frühen Morgen des Fronleichnamsfestes vor der Kirche und wenige Meter weiter oben im Oberdorf gelegt wurden.

Der Weg des Lebens

Symbolisiert wurde der Weg des Lebens mit Schönem und Schwerem, mit schönen Blumen und Bildern aber auch mit Scherben und Sackgassen, die zur Umkehr aufrufen. Entsprechende Schablonen auf denen Blumen aufgebracht waren sowie Bilder von Kindergartenkindern machten deutlich, dass überall in der Welt Menschen auch Wege aus Kriegen, Gewalt und Zerstörung suchen, um Sicherheit für ihre Familien zu finden.