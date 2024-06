EURO 2024: Die EM und das Hooligan-Problem

Ausländische Polizisten im EM-Einsatz

Um solche Szenen in deutschen EM-Städten zu verhindern, arbeiten die Sicherheitskräfte bei diesem Turnier auch eng mit ausländischen Polizisten zusammen. 580 von ihnen aus allen Teilnehmerländern werden während der EM in Deutschland selbst im Einsatz sein. Serbische oder polnische Polizisten erkennen serbische oder polnische Hooligans - das ist das Kalkül.

"Die internationalen Polizeikräfte sind ein Bindeglied zwischen unserer Polizei und den Fans und Gästen aus den teilnehmenden Staaten", sagte Innenministerin Faeser (SPD) am Donnerstag bei deren Begrüßung in Bamberg. "Schon die Präsenz von uniformierten Polizeibeamten aus der eigenen Heimat kann gegenüber möglichen Gewalttätern abschreckend wirken. So können wir gemeinsam zielgerichtet handeln und Gewalt verhindern."

Um schon eine Einreise gewaltbereiter Fans zu verhindern, werden während der EM in mehreren Bundesländern die Grenzkontrollen verstärkt. In Mecklenburg-Vorpommern etwa hat die Bundespolizei verschärft die Übergänge nach Polen sowie die Fährhäfen nach Dänemark und Schweden im Auge - auch hier in enger Verbindung mit ihren polnischen Kollegen.

"Wir haben einen internationalen Datenaustausch zu gewaltbereiten Hooligans", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". "Es wird jedenfalls konsequent kontrolliert an den Grenzen. Und das ist wichtig und richtig so."