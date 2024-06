EURO 2024 Italien "zu leichtfertig": Spätes Zittern nervt Spalletti

"Zu bequem" und "zu leichtfertig" habe sein Team beim 2:1 (2:1) gegen Albanien zum EM-Auftakt agiert, kritisierte der 65-Jährige. "Manchmal gefallen wir uns zu sehr. Wir haben gedacht, dass wir besser sind, als wir in einigen Situationen wirklich waren." Gegen den Außenseiter lag der Titelverteidiger nach 22 Sekunden zurück und hätte den Sieg in der Schlussphase beinahe noch verspielt.

Entsprechend aufgewühlt und verärgert präsentierte sich Spalletti unmittelbar nach dem Schlusspfiff am TV-Mikrofon. "Auch wenn wir die Chance hatten, das Spiel zu verwalten, waren wir zu bequem und nicht aggressiv genug", sagte er. Bereits in der Schlussphase war der Coach wild gestikulierend an der Seitenlinie auf und ab gesprungen. Ein Remis gegen Albanien hätte den viermaligen Weltmeister in der Gruppe B mit Nations-League-Sieger Spanien und dem WM-Dritten Kroatien früh in eine schlechte Ausgangslage gebracht.