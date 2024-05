Scholz ergänzte, es seien spezielle Grenzkontrollen vorgenommen und viele technische Maßnahmen zur Sicherheit in den Stadien vorbereitet worden. "Es sind auch alle möglichen, schwierigen Lagen alle geprüft und getestet worden, so dass wir natürlich nicht sagen können, es kann gar nichts passieren, das ist in der sehr schwierigen, gefährlichen Weltlage in der wir uns gegenwärtig befinden, gar nicht möglich, aber man kann sagen, wir haben alles dafür getan, das irgendwie sinnvoll ist, um die Sicherheit so groß wie möglich zu machen", betonte der deutsche Regierungschef.