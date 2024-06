EURO 2024: Nach der Eröffnung: So läuft der EM-Samstag

Heute werden erstmals drei Fußball-Partien nacheinander gespielt. Es ist der übliche Rhythmus der ersten beiden Vorrundenspieltage für die kommenden Tage. Worauf es am Samstag zu achten gilt.

Wer spielt eigentlich?

Am Nachmittag (15.00 Uhr) heißt es für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Nationalelf genau zuschauen: Denn in Ungarn und der Schweiz treffen in Köln die beiden nächsten deutschen Gegner aufeinander. Auf Ungarn trifft Deutschland am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV), auf die Schweiz am 23. Juni (21.00 Uhr/ARD/MagentaTV). Den ersten EM-Samstag komplettieren die Duelle zwischen Spanien und Kroatien (18.00 Uhr in Berlin) sowie zwischen Europameister Italien und Albanien (21.00 Uhr in Dortmund).