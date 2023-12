EURO 2024: Nächste EM-Ticketphase beginnt: DFB-Fans müssen schnell sein

Zugriff darauf haben zunächst nur die im offiziellen Fan Club organisierten Anhänger der DFB-Auswahl - und es kommt auch auf's Tempo an. Doch es gibt nach der Auslosung noch andere Wege, bei der EM im Stadion dabei zu sein.

Wie viele Tickets kommen auf den Markt und was kosten sie?

Etwas mehr als eine Million Eintrittskarten sind insgesamt neu im Verkauf. Genau 10.000 Tickets pro Spiel bekommt jeder Verband von der UEFA zur Verfügung gestellt. Auch für die Fans der Nationalmannschaft gibt es also 30.000 Karten für die drei Spiele gegen Schottland am 14. Juni in München, gegen Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und gegen die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt. Die Kosten pro Ticket in der Gruppenphase reichen von 30 bis 200 Euro. Für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland sind es 50 bis 600 Euro.