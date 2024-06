EURO 2024: Nagelsmanns Nahziel und vier wichtige EM-Erkenntnisse

Der Kapitän wird zum Anführer

Gündogan und die Nationalelf - das scheint im reifen Alter von 33 Jahren endlich zu passen. Das 1:0 bereitete er mit vollem Körpereinsatz vor, das 2:0 erzielte er selbst. Nagelsmann hielt ein Plädoyer für den "smarten Spieler", der super gespielt habe: "Wir müssen ihm alle mehr vertrauen im Land. Wir müssen ihn einfach alle ein bisschen pushen, weil er uns auch pushen kann." Gündogan hat weiter vorne, vor statt neben Toni Kroos, seinen besten Wirkungskreis gefunden. "Ich fühle mich extrem wohl in dieser Mannschaft", sagte er. "Ob ich jetzt ein Tor geschossen habe oder Player of the Match bin, das sind Bonusgeschichten." Die Harmonie im Team sei auf einem extrem hohen Niveau. "Es macht riesigen Spaß, in ihr zu spielen."

Die Mannschaft zeigt Widerstandskraft

So leicht und locker wie beim 5:1 gegen Schottland fiel das Siegen gegen Ungarn nicht. Viel harte Arbeit und Widerstandskraft waren nötig. Nagelsmann sprach von einem "Reifeprozess" in kurzer Zeit. Auch kritische Momente zu überstehen, bringe einem Team sehr viel, betonte Toni Kroos: "In der K.o.-Runde werden die auch da sein."

Die Offensive funktioniert, aber auch die Defensive um Torwart Manuel Neuer und den beiden Abwehrtürmen Antonio Rüdiger und Jonathan Tah hielt den Angriffen stand. "Es gab Momente, die wir überstehen mussten", sagte Nagelsmann: "Wir haben uns gewehrt. Wenn mal irgendwas nicht stabil war, dann war Manu da, war Jona da, war Antonio da."