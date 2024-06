EURO 2024: Neue Liebe: DFB-Team und Fans verschmelzen im EM-Rausch

Am Tag nach dem vorzeitigen Achtelfinaleinzug wurde aber auch in der fränkischen Wohlfühloase des DFB-Trosses in Herzogenaurach in kleineren und größeren Runden eifrig über den weiteren Turnierweg diskutiert und spekuliert. Wie wichtig ist jetzt der Gruppensieg im direkten Duell mit der Schweiz? Gegen wen geht's danach im Achtelfinale? Welcher Turnierweg ist der aussichtsreichste? Wann droht Spanien? Oder Italien?

Fragen über Fragen. Aber Grenzen im Denken werden nicht gesetzt. "Die Fans dürfen von allem träumen. Unser Job ist es, sie weiter träumen zu lassen", sagte Julian Nagelsmann, der Regisseur des Sommermärchens reloaded. Und so sehr sich selbst ein Ruhepuls-Kicker wie Toni Kroos freute, dass ganze Land stimmungsmäßig "anzuzünden", so klar war seine Botschaft vor dem Kräftemessen mit den Schweizern am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). "Ich tue mich schwer, von einem Erfolg zu sprechen, wenn man zwei Gruppenspiele gewonnen hat. Wir haben ein größeres Ziel als nur das Achtelfinale", sagte der Trophäen-Sammler von Real Madrid, dessen DFB-Comeback ein EM-Geschenk ist.