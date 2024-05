EURO 2024: Schnell sein ist Trumpf: Letzte große Chance auf EM-Tickets

Beginnend um 11.00 Uhr stellt die Europäische Fußball-Union UEFA ein Kontingent von über 100.000 Tickets zur Verfügung. Die wichtigsten Fragen für Fans und Interessierte:

Worauf kommt es an?

Vor allem auf Geschwindigkeit - und wahrscheinlich auch auf etwas Glück. Die UEFA vergibt die Karten über die Seite EURO2024.com/tickets nach dem Prinzip "First come, first serve". Gemessen am bisherigen Interesse und den vorangegangenen Ticketphasen ist ein großer Andrang zu erwarten. Der Verband geht davon aus, dass die Karten sehr schnell verkauft sein werden - "insbesondere für stark nachgefragte Spiele wie Spiele mit Beteiligung des Gastgeberlandes Deutschland oder das Endspiel selbst".