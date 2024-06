EURO 2024: Spanien nach Gala gegen Italien Titelkandidat Nummer eins

Großen Anteil am spanischen Sieg hatte Außenstürmer Nico Williams. Mit seiner Schnelligkeit sorgte er für gefährliche Situationen fast im Minutentakt und wurde völlig verdient zum Spieler des Spiels gekürt. "Ich habe immer davon geträumt, bei einer EM so eine Rolle zu spielen", sagte Williams. "Meine Mitspieler haben mir applaudiert in der Kabine, darüber habe ich mich sehr gefreut."