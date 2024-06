EURO 2024 Spanien nach Gala im Achtelfinale – Italien enttäuscht

Nach dem 1:0 (0:0) in Gelsenkirchen gegen den schwachen Titelverteidiger stehen die Iberer als zweites Team nach Deutschland im EM-Achtelfinale. Die Azzurri brauchen dagegen im letzten Spiel gegen Kroatien am Montag in Leipzig mindestens einen Punkt, um den zweiten Platz abzusichern. Spanien trifft dann in Düsseldorf auf Albanien, das ebenfalls noch Chancen aufs Weiterkommen hat.

Ein Eigentor von Riccardo Calafiori (55. Minute) sicherte vor 49.528 Zuschauern den Sieg für die Spanier, die das Spiel schon viel früher hätten entscheiden können. "Ich bin sehr stolz. Es war ein super Spiel. Nach und nach haben wir uns gelöst. Wir wollten etwas Großes machen, das ist uns gelungen. Wir haben unsere Chance genutzt und gewonnen", sagte Offensivmann Nico Williams nach der titelreifen Leistung. "Wir wollen natürlich Europameister werden", gab er das klare Ziel aus.