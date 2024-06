Wird es denn ein Sommermärchen-Sommer wie 2006?

Nicht zuletzt das Wetter und vor allem der Start der deutschen Mannschaft dürften Einfluss darauf nehmen, wie schnell und wie viel Euphorie entsteht - ob in den heimischen Wohnzimmern oder bei den öffentlichen Public Viewings. Allerlei Fanartikel in Schwarz-Rot-Gold werden wieder angeboten, an der Ausrüstung würde die Party nicht scheitern. Aber: die Zeit, in der die WM 2006 stattfand, war im Vergleich zur Gegenwart anders. Geopolitische Krisen und Kriege, die Folgen der Corona-Pandemie, das Erstarken antidemokratischer Kräfte in vielen EU-Ländern, die wirtschaftliche Flaute - selten fand ein sportliches Großereignis in Deutschland in einem solch schwierigen Rahmen statt. "Ein bisschen Entlastung durch ein Fußball-Großevent wird dringend gebraucht", sagte Sozialpsychologin Dagmar Schediwy der Deutschen Presse-Agentur.

Fahnen am Auto? Okay - oder eher nicht?

Im Sommer 2006 wurden auch die Autokarawanen mit Fahnen am Seitenspiegel als Ausdruck einer neuen deutschen Fröhlichkeit verstanden. Aber Schediwy warnt: Anders als bei der WM 2006 würden heute nicht nur Fußball-Fans mit schwarz-rot-goldenen Fahnen durch die Straßen laufen, sondern auch rechte Bewegungen und Parteien. "Appelle, sein Nationalgefühl unverkrampft auszudrücken" seien "vielleicht nicht mehr so angebracht". Schediwy hatte bei der WM 2006, der EM 2008 und der WM 2010 Deutschlandfans auf Fanmeilen befragt und 2012 ihre Ergebnisse im Buch "Ganz entspannt in Schwarz-Rot-Gold?" veröffentlicht.