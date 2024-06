EURO 2024: Statement an Zweifler: Ronaldo ist bereit für seine Rekord

Sein 207. Länderspiel mit den Toren 129 und 130 war Liebeserklärung und Kampfansage zugleich. Mit 3:0 fertigten starke Portugiesen im letzten Test vor der EM Irland am Dienstagabend ab. Das blieb auch beim Auftaktgegner Tschechien nicht unbemerkt. "Ronaldo schoss die Iren nieder", schrieb "Sport" recht martialisch. Am kommenden Dienstag treffen die beiden Teams in Leipzig aufeinander. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Georgien und die Türkei.

Spielfreude trifft Entschlossenheit

Und Ronaldo ist bereit. Beim Test gegen Finnland (4:2) war er noch nicht dabei, bei der Niederlage gegen Kroatien (1:2) saß CR7 noch auf der Bank. Gegen Irland führte der Kapitän die Seleção auf den Platz in Aveiro. In der ersten Halbzeit traf er bei einem seiner typischen Freistöße den Pfosten, nach dem Seitenwechsel drehte der Superstar in einer Mannschaft vielen weiteren absoluten Top-Spielern aus den besten Ligen Europas auf. Zwei Tore, das erste spektakulär in den Winkel in der 50. Minute, das zweite zehn Minuten später. Zudem streifte ein weiterer Schuss das Außennetz.