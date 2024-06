EURO 2024 Xhaka jubelt: Schweiz schlägt nächsten deutschen Gegner

Das zweite Spiel der Euro 2024 sahen offiziell knapp 47.000 Zuschauer, auf den Tribünen blieben allerdings etliche Sitze frei. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban war dagegen zum EM-Auftakt seines Landes gekommen und dürfte angesichts des seltsam passiven Auftritts seiner Landsleute schnell bedient gewesen sein.

Ungarns italienischer Nationaltrainer Marco Rossi bot acht EM-Teilnehmer von 2021 in der Startelf auf. Schon vor drei Jahren hatten es die Ungarn in der deutschen Vorrunden-Gruppe nicht in die K.o.-Runde geschafft. Sollten sie sich nicht deutlich steigern, droht ihnen bei ihrer fünften EM-Endrunden-Teilnahme auch diesmal wieder das frühe Aus. In der Form von Samstag jedenfalls braucht das deutsche Team auch vor dem zweiten Vorrunden-Gegner kaum Angst zu haben.

Die Schweiz nutzt die Überlegenheit zur Führung

Die Schweiz, die in Yann Sommer (Inter Mailand), Manuel Akanji (Manchester City) und Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) eine Achse von drei Meistern aus europäischen Topligen auf dem Feld hatte, begann entsprechend selbstbewusst und war von Beginn an klar überlegen. Dabei waren sie auch mit einfachen Mitteln und verhältnismäßig wenig Tempo im Spiel zumindest in der ersten Halbzeit besser. Die Ungarn ließen ihnen zu viel Platz.