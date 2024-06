EURO 2024: Von Gündogan bis Sané: Erste DFB-Gewinner und Verlierer

Sie ist als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen - und hat die Fans hinter sich vereint. Am kommenden Samstag geht es in Dortmund weiter gegen den Zweiten der Gruppe C. Den Gegner erfahren Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Mannschaft erst heute Abend, von Tabellenführer England (4 Punkte) über Dänemark und Slowenien (je 2) bis zu Serbien (1) ist alles möglich.

"Wir haben eine gewisse Stabilität aufgebaut und viel umgesetzt von dem, was der Trainer verlangt hat. Aber wir haben auch noch Luft nach oben", bilanzierte Top-Joker Niclas Füllkrug. Nagelsmann hat schon 21 der 26 Akteure eingesetzt. Eine erste Bilanz vor dem Start in die K.-o.-Phase zeigt: Es gibt mehr Gewinner als Verlierer, mehr Plus als Minus.