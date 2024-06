EURO 2024 Weghorst lässt sich feiern: Niederlande schlägt Polen

Weghorst traf im Auftaktspiel gegen Polen in der 83. Minute zum hoch verdienten 2:1 (1:1) für den Europameister von 1988. Zuvor hatte Cody Gakpo (29.) für das klar überlegene Oranje-Team in Hamburg die überraschende Führung der Polen durch Adam Buksa (16.) ausgeglichen. "Wir wussten, es wird ein schwerer Gegner. Und das haben sie auch gezeigt", sagte Gakpo. Der Sieg sei sehr wichtig gewesen und das Siegtor "in der Schlussphase einfach großartig".

Die ohne ihren verletzten Topstar Robert Lewandowski angetretenen Polen stehen indes in der schweren Gruppe D bereits unter Druck. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Topfavorit Frankreich und Österreich mit Trainer Ralf Rangnick.