EURO Cup Dänemark erneut zu stark für deutsche Handballer

Vor dem Anpfiff hatte es eine Schweigeminute für die Opfer des Amoklaufs am vergangenen Donnerstag in der Hansestadt gegeben. Die deutsche Mannschaft startete konzentriert, hatte in der siebten Minute eine Zwei-Tore-Führung erspielt. Dann aber mehrten sich die Fehler. Lukas Mertens scheiterte von Linksaußen, Johannes Golla vergab einen Tempogegenstoß und Patrick Groetzki warf von Rechtsaußen sogar am Tor vorbei. Konsequenz war das 9:5 für Dänemark in der 19. Minute.