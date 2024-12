EuroAirport: Mit der neuen Buslinie „Freund“ wächst die Regio weiter zusammen

Und so stand am Samstagmorgen eine illustre Runde an Fahrgästen am Busbahnhof in Lörrach, zu denen unter anderem Landrätin Marion Dammann und Oberbürgermeister Jörg Lutz gehörten. Schon während der Fahrt gaben sie erste Interviews. Von Lörrach ging es weiter über die Lucke nach Binzen, wo unter anderem der dortige Bürgermeister Andreas Schneucker zustieg. Weitere Gäste kamen in Haltingen dazu – dem letzten Stopp vor der Grenze.