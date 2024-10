Der Winterflugplan ist bis einschließlich 30. März 2025 gültig. Laut EuroAirport werden darin ab Sonntag, 27. Oktober, 80 Destinationen in 29 Ländern – in erster Linie in Europa und im Mittelmeerraum – per Direktflug von 24 Fluggesellschaften angeboten. Das Angebot beinhaltet unter anderem Ziele in Ägypten, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Marokko, Spanien, Tunesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zypern, teilt der Euroairport mit.