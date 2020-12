Deutsche Umwelthilfe Petition: Briefkastenwerbung nur noch auf Wunsch

«Bitte keine Werbung!» - Wer keine Prospekte will, muss das auch deutlich machen. Die Deutsche Umwelthilfe will das ändern und so Müll vermeiden: Nur mit Zustimmung soll sie noch in den Briefkasten wandern. Das Justizministerium ist noch nicht überzeugt.