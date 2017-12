Europa Bundesregierung rechnet mit "Insolvenz und Grounding" von Niki

15:28 Bundesregierung rechnet mit "Insolvenz und Grounding" von Niki

14:55 Neuer Bundestag übernimmt automatische Diätenanpassung

Berlin - Die Bundestagsabgeordneten erhalten weiterhin jeweils zur Jahresmitte eine automatische Anpassung ihrer Diäten, die sich an der allgemeinen Lohnentwicklung orientiert. Das Parlament beschloss in namentlicher Abstimmung, die seit der vergangenen Legislaturperiode geltende Regelung zu übernehmen. Nach der Regelung werden jeweils zur Mitte des Jahres die Diäten auf der Basis der vom Statistischen Bundesamt errechneten Lohnentwicklung angepasst.

14:54 Zwei Tote bei Unfall in Schweizer Gotthardtunnel

14:51 Gasversorgung läuft nach Explosion in Österreich wieder

Baumgarten an der March - Die Versorgung mit Gas in Europa läuft nach der Explosion in einer Gasverteilstation in Österreich wieder normal. "Alle Transitsysteme sind in alle Richtungen wieder funktionsfähig und in Betrieb", teilte die Betreiberfirma Gas Connect mit. Von dem Gas-Terminal im österreichischen Baumgarten aus führen Leitungen unter anderem nach Italien, Ungarn und Deutschland. Bei dem Unglück war ein Mensch ums Leben gekommen. Italien hatte unmittelbar nach der Explosion von einem "ernsthaften Problem" bei der Gasversorgung gesprochen.