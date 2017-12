Europa EU-Kommission entscheidet über Verfahren gegen Polen

Nachrichten-Ticker

06:00 Fernbusmarkt 2017 voraussichtlich leicht gewachsen

Berlin - Auch in diesem Jahr haben die Deutschen nach Branchenangaben wieder mehr Fahrten mit dem Fernbus gemacht. Allein der Marktführer Flixbus rechnet mit rund 25 Millionen Fahrgästen, wie Geschäftsführer André Schwämmlein der Deutschen Presse-Agentur sagte. Im Vorjahr waren es bei allen Anbietern 24 Millionen Fahrgäste. Das Marktforschungsinstitut IGES verweist für das kommende Jahr auf die gewachsene Konkurrenz im Fernverkehr: die neue Bahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin-München und die ersten innerdeutschen Flugverbindungen von Easyjet.

05:58 Schutz von Weihnachtsgottesdiensten: Polizei ist wachsam

Berlin - Die Polizei hat auf Weihnachtsgottesdienste in Deutschlands Großstädten ein wachsames Auge, plant vielerorts aber keine zusätzlichen Schutzvorkehrungen. Man behalte die Lage genau im Blick und passe Maßnahmen der Gefahrenlage an, hieß es aus Berlin. In München setzt die Polizei mit Organisatoren von religiösen Veranstaltungen individuelle Sicherheitskonzepte um. Anlasslose Einlasskontrollen solle es aber nicht geben. Strenger geht es in Köln zu: In die Gottesdienste im Dom dürfen zum Beispiel keine großen Koffer, Reisetaschen und Wanderrucksäcke mitgenommen werden.

04:48 Fußball-Klassiker zwischen Bayern und BVB

Berlin - Zum Abschluss des Fußball-Jahres 2017 kommt es im DFB-Pokal-Achtelfinale zum Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Die beiden Top-Clubs treffen heute schon in der siebten Pokal-Saison in Serie aufeinander, im vergangenen Jahr hatte der BVB in München triumphiert. Spannend wird es auch im Westen, wo der Tabellensechste Borussia Mönchengladbach den Vierten Bayer Leverkusen empfängt. Werder Bremen hat den SC Freiburg zu Gast, Eintracht Frankfurt spielt bei Zweitligist Heidenheim.

04:47 DGB-Chef für klaren Kurs in Richtung großer Koalition

Berlin - DGB-Chef Reiner Hoffmann hat Union und SPD vor ihrer Spitzenrunde zur Regierungsbildung zu einem klaren Kurs in Richtung einer neuen großen Koalition aufgerufen. "Die Parteien, die zu Gesprächen zusammenkommen, sind sich über die Herausforderungen in Deutschland und Europa bewusst", sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds weiter. Heute wollen Union und SPD über den Zeitplan und voraussichtlich auch über mögliche Themenblöcke bei Sondierungsgesprächen sprechen.

04:15 RTL behält Formel-1-Rechte und holt Rosberg

Köln - RTL wird auch in den kommenden drei Jahren die Formel 1 übertragen und hat mit dem früheren Weltmeister Nico Rosberg einen prominenten Nachfolger für Niki Lauda als TV-Experte gefunden. Der Kölner Privatsender konnte sich mit dem Rechteinhaber auf eine Verlängerung des ausgelaufenen Vertrags einigen. Dies gab RTL am Abend bekannt. Somit werden alle Grand Prix weiter im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Die Mediengruppe RTL sicherte sich zudem die Rechte an der Europa League und baut damit ihr Fußball-Paket aus.