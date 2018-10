Europa EU-Parlament für streckenbezogene Maut

15:14 New Yorker Polizei untersucht weiteres verdächtiges Päckchen

New York - Nach dem Versand mehrerer Rohrbomben an bekannte Demokraten und Kritiker von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen hat die New Yorker Polizei ein weiteres verdächtiges Päckchen untersucht. Ein Straßenblock mitten in Manhattan wurde deswegen für Autos und Fußgänger gesperrt, wie die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Dort befindet sich unter anderem eine Postfiliale. Unbekannte haben bisher mindestens zehn Pakete an acht verschiedene Trump-Gegner versandt.