Europa EU verständigt sich auf Förderung energieeffizienter Gebäude

00:47 Repräsentantenhaus muss erneut über Steuerreform abstimmen

Washington - Bei der Abstimmung über ihre Steuerreform haben die Republikaner auf den letzten Metern mit einer Panne gekämpft. Wegen mehrerer strittiger Passagen muss das US-Repräsentantenhaus noch einmal über den Entwurf abstimmen. Die erste Kammer des Kongresses hatte das Gesetz verabschiedet und an den Senat geschickt. Dort entschied die Beraterin des Parlaments aber, dass drei Passagen gegen Verfahrensregeln des Senats verstoßen, wie der unabhängige Senator Bernie Sanders mitteilte. Die Konservativen wollen das Gesetz unbedingt noch in diesem Jahr durchbringen.

00:43 Union und SPD besprechen Sondierungs-Fahrplan

Berlin - Kurz vor der politischen Weihnachtspause wollen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD auf den Fahrplan für Sondierungen Anfang 2018 einigen. Das Treffen der Partei- und Fraktionschefs knapp drei Monate nach der Bundestagswahl soll am Vormittag in Berlin beginnen. Die Verhandlungen zwischen Union und SPD sind nötig geworden, nachdem die Jamaika-Sondierungen vor viereinhalb Wochen geplatzt waren. Das Treffen soll wie ein erstes Gespräch vor einer Woche in einer Sechser-Runde stattfinden.

00:43 Oppermann: Parteien im Bundestag nach Einzug der AfD präsenter

Berlin - Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann sieht nach dem Einzug der AfD in den Bundestag als positiven Effekt die erhöhte Präsenz der anderen Fraktionen. "Die AfD tritt morgens geschlossen an, und alle anderen sind auch da: Sie kommen früh und zahlreich ins Plenum, wohl auch, um der AfD nicht das Feld zu überlassen", sagte Oppermann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Politische Präsenz zeige sich durch physische Anwesenheit. "Das verändert das Erscheinungsbild des deutschen Bundestags."

00:42 EU verständigt sich auf Förderung energieeffizienter Gebäude

00:42 Kurz bekräftigt in Brüssel pro-europäischen Kurs

Brüssel - Österreichs neuer Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel den pro-europäischen Kurs seiner rechtskonservativen Regierung bekräftigt. "Ich möchte betonen, dass Österreich ein pro-europäisches Land ist, das aktiv in der EU mitgestalten möchte", sagte Kurz nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er wolle, dass die EU in großen Fragen stärker werde, und sich in kleineren Fragen, in denen Staaten oder Regionen entscheiden könnten, mehr zurücknehme, sagte Kurz weiter.