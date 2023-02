Europa League Alles drin im Rückspiel: Mutige Unioner holen 0:0 bei Ajax

Der Bundesliga-Zweite kam bei Ajax Amsterdam im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League zu einem 0:0. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Berlin reicht ein knapper Sieg, um schon in der regulären Spielzeit den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale klarzumachen.

"Es ist kein schlechtes Ergebnis, auch, wenn mehr möglich war. Aber wir sind zu Hause stark und haben gute Chancen", sagte Danilho Doekhi nach der Partie. "Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir unsere Fans im Rücken haben. Das müssen wir nutzen." Ärgerlich, ja "Pech" sei, dass die vermeintliche Führung durch Morten Thorsby nach Einsatz des Videobeweises nicht gezählt hatte (65.).