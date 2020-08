Europa-League-Aus Man Uniteds Titel-Sehnsucht bleibt

Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer machte gegen die spanischen Europa-League-Experten zwar vieles richtig, doch in den entscheidenden Momenten fehlten Effizienz und Cleverness. Erstmals seit 2015 finden die Finals in der Europa League und in der Champions League ohne englische Teams statt.

In der vergangenen Spielzeit machten Liverpool, Tottenham, Chelsea und Arsenal die Endspiele noch zu einer reinen Premier-League-Veranstaltung. Einen Tag nach der Viertelfinal-Niederlage von Lokalrivale Manchester City in der Königsklasse endete das Kapitel Europapokal 2019/20 am späten Sonntagabend in Köln auch für den letzten Vertreter von der Insel.