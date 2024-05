Die sprangen und hüpften mit roten Final-Shirts jubelnd vor der Nordkurve umher und ließen sich von den begeisterten Fans nach einem erneut irren Ende feiern.

Denn auch im 49. Pflichtspiel der Saison blieb Bayer ungeschlagen - weil Josip Stanisic weit in der Nachspielzeit (90.+7) zum 2:2 gegen die AS Rom traf und sich die Sorgen nach dem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand endgültig in Luft auflösten. Bayer war zwar drückend überlegen, doch Leandro Paredes glich das 2:0 aus dem Hinspiel in Rom durch einen Foulelfmeter (43.) und einen Handelfmeter (66.) aus. Ein Eigentor von Gianluca Mancini (83.) brachte Bayer dann doch noch in die Spur und sorgte für eine erfolgreiche Revanche nach dem Halbfinal-Aus im Vorjahr gegen die Roma.