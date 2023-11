Europa League: Dank Gregoritsch-Gala: Freiburg zieht in die K.o.-Phase ein

Und nur fünf Minuten nach der Führung ließ Gregoritsch seine Stärken zum zweiten Mal an diesem verregneten Abend aufblitzen. Diesmal war er nach einem Eckball per Kopf zur Stelle. Die Griechen reagierten geschockt. Nur mit einem Sieg hätten sie noch die Chance auf das Weiterkommen wahren können, doch im letzten Drittel fehlte den Gästen die Präzision. Die Freiburger kontrollierten vor 34.000 Zuschauern das Spiel und jubelten nach Gregoritschs drittem Treffer erneut.

Sildillia legt noch vor der Pause nach

Die erste Halbzeit war aber immer noch nicht zu Ende. Spielfreudig kombinierten sich die Freiburger nun durch die inzwischen sehr löchrige Defensive, bis Gregoritsch den freien Sildillia fand - 4:0.

Coach Christian Streich rieb sich angesichts der nächsten Gala auf europäischer Bühne verwundert die Augen. Zuletzt hatte der Sport-Club auch Bačka Topola mit 5:0 geschlagen.

Ereignisarme zweite Halbzeit

Die Gastgeber schalteten nach der Pause aufgrund des deutlichen Vorsprungs einen Gang zurück und Streich entschied sich nach etwas mehr als einer Stunde für die Schonung einiger Leistungsträger - auch Gregoritsch wurde mit viel Beifall verabschiedet.

In den Strafräumen passierte indes kaum noch etwas. Freiburg tat nicht mehr als nötig und geriet gegen den in allen Belangen unterlegenen 47-maligen Meister Griechenlands auch nicht mehr in Bedrängnis. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte Doan.