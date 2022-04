Europa League Eintracht im Camp Nou: "Fahren da hin und schlagen die"

Trapp: "Nicht auf ein Elfmeterschießen vorbereiten"

Die Profis um Torhüter Kevin Trapp und Flügelspieler Filip Kostic können zumindest vereinsintern zu Legenden werden, wenn sie die gigantische Prüfung im Camp Nou bestehen. Trotz Tristesse in der Bundesliga mangelt es den Profis von Chefcoach Oliver Glasner nicht an Selbstvertrauen. So kündigte Trapp direkt an: "Wir werden uns nicht auf ein Elfmeterschießen vorbereiten, weil wir in Barcelona so spielen wollen, dass wir direkt weiterkommen."