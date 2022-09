Europa League Enttäuschende Premiere: Union unterliegt Saint-Gilloise

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verlor nach einer besonders in der ersten Hälfte schwachen Leistung zum Auftakt der Gruppenphase 0:1 (0:1) gegen den belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise. Vor 21.512 Zuschauern schoss Senne Lynen (39. Minute.) die Gäste zum Sieg. Vor dem Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) kassierten die Eisernen damit die erste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison. Zudem sah Sven Michel (96.) Rot.

"In der Summe war es von allem zu wenig", klagte Rani Khedira. "Wir haben nicht unsere bekannte Intensität auf den Platz bekommen." Er gab zu: "Es ist eine kleine Delle." Aber, so fügte Khedira an: "Wir haben am Sonntag die nächste schwierige Aufgabe, auf die wir uns freuen."