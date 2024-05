Einen besonderen Tipp bekam derweil Tah, der erklärte, dass man all die Erfolge dieser Saison mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft und dem möglichen Triple wohl erst realisieren werde, "wenn wir irgendwann im Urlaub am Strand liegen". Worauf ihn ein griechischer Journalist direkt als prominenten Touristen anwerben wollte: "Wir haben in Griechenland sehr schöne Strände."