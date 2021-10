Europa League Frankfurt erleichtert - Premierensieg als Initialzündung?

Siegschütze: Besonders in den Fokus rückte Gonçalo Paciência, der in der Nachspielzeit per Foulelfmeter traf. "Er hatte eine schwere Zeit in der vergangenen Saison", sagte Glasner und lobte: "Dass er so einen Charakter hat und in unserer schwierigen Situation die Verantwortung übernimmt, zeugt von menschlicher und fußballerischer Qualität. Das sind Momente, die ich als Trainer wahnsinnig genieße, weil mich die persönliche Situation beschäftigt."