Europa League Freiburg hakt Aus schnell ab: "Es hat Spaß gemacht"

"Es hat Spaß gemacht, auf höchstem Niveau zu spielen, in anderen Ländern zu spielen und unter der Woche zu spielen", sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem 0:2 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Juventus Turin.

Die Chancen, auch in der kommenden Saison noch einmal durch Europa reisen zu dürfen, stehen gut. In der Bundesliga liegen die Breisgauer auf dem fünften Platz. Auch über den DFB-Pokal könnten sie sich als Viertelfinalist qualifizieren. "Wir müssen gleich wieder Gas geben und unsere Punkte holen", sagte Günter mit Blick auf die Begegnung am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim FSV Mainz 05.