Europa League Gala-Sieg gegen Ajax: Eintracht glänzt in Europa

Vor 57.500 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena erzielten Jean-Matteo Bahoya in der 7. Minute, Götze (25./82.) und Hugo Ekitiké (67.) die Treffer für die stark auftrumpfenden Hessen, für die der Europa-Trip am 10. und 17. April im Viertelfinale weitergeht. Das Gegentor von Kenneth Taylor (78.) war da locker zu verschmerzen.

"Ich glaube, dass wir es in der ersten Halbzeit früher entscheiden müssen", sagte Eintracht-Vorstand Markus Krösche beim TV-Sender RTL. "Wir müssen da das ein oder andere Tor machen. Das müssen wir lernen." Positiver kommentierte Götze das Geschehen: "Das hätte man so malen können."