Europa League Hradecky glaubt an Leverkusener "Hexenkessel"

Es ist in und um Leverkusen allen bewusst, dass der Donnerstag eine historische Chance für den Verein bedeutet. Erstmals seit 21 Jahren könnte Bayer wieder ein Europacup-Finale erreichen, gar seit 30 Jahren ist der Club ohne jeden Titel. Was ihm zwischenzeitlich viel Spott und Häme und den Beinamen "Vizekusen" einbrachte. Der Verein habe es "einfach mal wieder verdient" und sei "auch dran, einen Pokal hochzuhalten", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler, bis vergangenen Sommer Sportchef bei Bayer und beim Hinspiel in Rom als Edelfan mit dabei.

Gestiegene Aufmerksamkeit

Hinzu kommt: Nach dem Aus aller Bundesliga-Rivalen sind die Augen und Hoffnungen der deutschen Fußball-Fans und auch der Kontrahenten auf die Werkself gerichtet. "Wenn man mit den Kollegen schreibt oder telefoniert, bemerkt man schon eine gestiegene Aufmerksamkeit", sagte Sportchef Simon Rolfes: "Und man merkt bei Fans wie Verantwortlichen, dass die Europa League einen anderen Stellenwert hat als vor zehn Jahren. Oder als der UEFA-Cup, der viele nicht interessiert hat. National und international ist das eine große Nummer."

Das hat das direkte Umfeld längst registriert und so wird am Donnerstag unabhängig von der Vergleichbarkeit mit den römischen Tifosi sicher eine Atmosphäre herrschen, wie man sie in Leverkusen selten erlebt hat. "Die Stimmung wird überragend sein. Da freut sich jeder von uns drauf", sagte Abwehrchef Jonathan Tah, seit 2015 im Verein. Und auch Rolfes kündigte "eine fantastische Stimmung" an.

Der Optimismus ist trotz der Hinspielniederlage und der Verletzungen von Robert Andrich sowie Odilon Kossounou ungebrochen. "Es ist noch alles drin", sagte Rolfes. Man habe schon im Hinspiel "gezeigt, dass sie verwundbar sind. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das Spiel zu Hause gewinnen können". Und wie Alonso deutet er es sogar zum kleinen Vorteil um, dass sie das auch müssen. "Die Marschrichtung ist klar", sagte Rolfes: "Und manchmal ist es besser, wenn man mit dem Mindset ins Spiel geht, Tore schießen zu müssen."