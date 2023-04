Europa League Hradecky und das Feier-Bier: "Fünf sind sicher erlaubt"

"Bundesliga ist weiterhin extrem wichtig"

Dann geht es gegen RB Leipzig, das als Vierter derzeit den von Bayer erhofften letzten Champions-League-Rang innehat. Bei sieben Punkten Rückstand der Leverkusener ist das Spiel am sechst letzten Spieltag wohl die letzte Chance, über die Liga noch in das Rennen um die Königsklasse einzugreifen.

Andererseits würde auch der Titel in der Europa League das Ticket für die Champions League lösen. Man versuche aber auf jeden Fall den Spagat zwischen beiden Wettbewerben, versicherte Rolfes. "Wir setzen nicht auf einen. Auf gar keinen Fall", versicherte Rolfes: "Die Bundesliga ist weiterhin extrem wichtig." In den Halbfinals der Europa League wartet am 11. und 18. Mai die AS Rom mit Trainer José Mourinho.