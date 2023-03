Europa League In Unterzahl: Freiburg scheidet in Europa League aus

Der italienische Fußball-Rekordmeister profitierte kurz vor der Halbzeit von einem viel diskutierten Handelfmeter. Diesen verwandelte Dusan Vlahovic (45. Minute), nachdem Freiburgs Manuel Gulde den Ball unglücklich an den Unterarm bekommen hatte. Zu allem Überfluss sah Gulde die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld. Turins Federico Chiesa (90.+5) traf spät noch zum 2:0.

Vielversprechende Anfangsphase

Die Freiburger, die lange in Unterzahl spielten und trotzdem alles versuchten, hatten sich nach dem 0:1 im Hinspiel für das bedeutendste Spiel ihrer Vereinsgeschichte eine Menge vorgenommen. "Wir müssen es schaffen, die Fans hinter uns zu bringen und das Stadion anzuzünden", hatte Michael Gregoritsch einen Tag vor der Partie gesagt. Mehr als die doppelte Anzahl an Karten hätten die Freiburger verkaufen können, doch auch so sorgte die Mehrheit der 33 420 Zuschauer im Europa-Park Stadion für ein stimmungsvolles Fußballfest.