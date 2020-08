Europa League Inter im Finale gegen Sevilla - Lukakus Serie hält

Zuletzt gewannen sie den nationalen Pokal 2011, im Jahr davor hatten sie durch ein 2:0 im Endspiel gegen den FC Bayern München in der Champions League ihren sechsten Europacup-Triumph gefeiert. Schachtjor hatte den einzigen Europapokal-Sieg 2009 im UEFA-Cup durch einen Final-Erfolg gegen Werder Bremen (2:1 n.V.) errungen.

Das Spiel begann kurios: Nachdem Lukaku schon kurz vor dem Anstoß den Ball hatte austauschen lassen, war auch das zweite Modell bereits nach zwölf Sekunden platt und wurde ausgetauscht. Auch die Partie kam schwer in Gang. Inter, das in der Formation wie beim 2:1 im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen angetreten war, agierte aus kompakter Defensive. Der mit fünf Brasilianern angetretene Außenseiter fand trotz Ballsicherheit keine Lösungen.

Und dann ermöglichten die Ukrainer Inter durch einen Aussetzer gleich mit dem ersten Torschuss des Spiels die Führung. Der wie gegen Leverkusen starke Nicolò Barella nahm einen verunglückten Ball von Schachtjor-Torhüter Andrej Pjatow auf, seine Flanke nutzte Martínez per Kopf. Für den Argentinier war es das erste Europa-League-Tor, er hatte jedoch in der Vorrunde der Champions League fünf Mal getroffen, unter anderem in beiden Spielen gegen Borussia Dortmund (2:0, 2:3).

Donezk kam erst in der 62. Minute zur ersten Torchance, als Júnior Moraes per Kopf aus kurzer Distanz an Samir Handanovič scheiterte. Als D'Ambrosio direkt danach das 2:0 köpfte, war das Spiel entschieden. Schachtjor ergab sich nun. Inter spielte sich in seinen Rausch und legte durch seinen Traum-Sturm Martinez und Lukaku nach.

