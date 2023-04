Europa League Kampf ums Halbfinale: Sportchef setzt auf Alonsos Erfahrung

"Er hat ein paar Halbfinals erreicht in seiner Karriere", sagte Rolfes am Tag vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL): "Er hat die Erfahrung, worauf es ankommt am Ende einer langen Saison mit hoher Belastung. Die Strategie, den Willen und die Fokussierung darauf, die mentale Frische zu behalten, verkörpern nur wenige andere so wie er." Alonso wurde als Fußball-Profi unter anderem Weltmeister, zweimal Europameister und zweimal Champions-League-Sieger.

Alonso will die Spieler derweil nicht zu viele Geschichten aus seiner Karriere erzählen, es geht ihm eher um die mentale Herangehensweise an solche Spiele. "Wir sprechen nicht so viel über meine Erfahrungen. Aber natürlich habe ich der Mannschaft versucht, in der Vorbereitung zu helfen", sagte er. Und ist sich sicher: "Wir sind bereit."