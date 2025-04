Europa League Kein neues Eintracht-Märchen: "Extrem bitter"

"Wir haben heute leider die Tore nicht gemacht", sagte Sportvorstand Markus Krösche bei RTL nach dem 0:1 (0:1) im Viertelfinal-Rückspiel vor heimischer Kulisse gegen Tottenham Hotspur: "Es ist extrem ärgerlich." Einen Vorwurf machte er der Mannschaft aber nicht, im Gegenteil: "Die Jungs haben alles gegeben." Allein das Glück im Abschluss habe gefehlt.

Entsprechend feierten auch die Fans ihre Mannschaft nach dem ersten Moment der Enttäuschung minutenlang. "Heute hätte jeder mehr verdient gehabt", betonte Kapitän Robin Knoche: "Es ist extrem bitter, dass wir so rausgehen." Im Hinspiel hatte die Eintracht noch ein 1:1 in London erreicht. Ein deutscher Triumph am 21. Mai beim Finale in Bilbao bleibt damit aus, Tottenham tritt Anfang Mai im Halbfinale an.