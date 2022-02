Europa League Leipzigs langer Atem: K.o.-Spiel gegen San Sebastián

"Es ist ein K.o.-Spiel – und diese müssen so angegangen werden, dass man einen langen Atem für eine eventuelle Verlängerung plus Elfmeterschießen hat", sagte der Coach von RB Leipzig vor dem Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League am heutigen Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei Real Sociedad San Sebastián.

Die Ausgangslage sorgt für klare Verhältnisse: Das Hinspiel endete mit einem 2:2 in der Red Bull Arena in der Vorwoche. Seitdem kann sich Tedesco auch mit der Abschaffung der Auswärtstorregel besser anfreunden. Würden die Tore im gegnerischen Stadion weiter den Ausschlag gegen, würde RB zwar auch ein Remis reichen, allerdings erst ein 3:3 oder noch höher. So kommt nun weiter, wer im Estadio Anoeta gewinnt - auch ein Tor kann reichen.