Europa League Leverkusen erwartet Gift-und-Galle-Rückspiel in Monaco

"Heutzutage kann sich keiner mehr verhalten", schimpfte Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky. "Das ist die neue Generation. Jeder denkt, er hat einen größeren Schwanz als der andere. Einfach alles Kinder." Eines sei aber klar, so der 33-Jährige: "Nach diesen Ereignissen sind wir im Rückspiel topmotiviert." Auch Robert Andrich bestätigte: "Wir sind heißer denn je fürs Rückspiel." Das findet am kommenden Donnerstag in Monaco statt.

Umstrittenes Eigentor von Hradecky

Was genau nach Schlusspfiff passiert ist, wollte niemand verraten. Und im Endeffekt wollte auch kaum jemand dabei gewesen sein, obwohl fast alle involviert waren. "Ich hatte gar keine Kraft für die Scheiße an der Seitenlinie", sagte Andrich. "Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Aber ich war auch nicht drin in den Tumulten", sagte Monacos vom FC Bayern ausgeliehener Torhüter Alexander Nübel. Und Leverkusens Trainer Xabi Alonso fragte gar: "War da ein Problem? Ich war schon in der Kabine. Aber das ist Fußball, das kann passieren."