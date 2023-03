Europa League Leverkusen im Viertelfinale gegen Saint-Gilloise

Die Werkself tritt dabei am 13. April zunächst in der heimischen BayArena an. Das Rückspiel findet am 20. April in Belgien statt. "Sie sind ein unangenehmer Gegner. Wir müssen wie gegen Ferencvaros wieder sehr fokussiert und konzentriert auftreten und Fehler vermeiden. Gelingt uns das, haben wir gute Chancen", sagte Trainer Xabi Alonso in Budapest kurz vor dem Rückflug nach Deutschland.

Saint-Gilloise hatte im Achtelfinale Union Berlin (3:3, 3:0) ausgeschaltet, Leverkusen hatte sich mit zwei 2:0-Siegen gegen den Ferencvaros Budapest durchgesetzt. "Das ist ein Topgegner, was man schon gegen Union gesehen hat. Wir freuen uns, dass wir erst das Heimspiel haben", sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. Würde Bayer die Runde der besten vier Teams (11. und 18. Mai) erreichen, wäre der Sieger des Viertelfinals zwischen Feyenoord Rotterdam und AS Rom der Gegner - und das zunächst auswärts.